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Вороненкова объявили в международный розыск
Бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков объявлен в международный розыск. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
«Вороненков объявлен в международный розыск. По моему мнению, это абсолютно законно», - заявил следователь.
Решение было объявлено во время заседания Басманного суда Москвы, где рассматривался вопрос о заочном аресте бежавшего на Украину парламентария. В ведомстве также подчеркнули, что срок следствия по делу Вороненкова был продлен до 24 апреля. К материалам дела были приобщены документы о получении бывшим членом КПРФ гражданства Украины и регистрации по месту жительства в Киеве.
В декабре 2014 года Следственный комитет России направил в парламент материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности. По версии следствия, экс-депутат участвовал в организации рейдерского захвата здания в центре столицы, однако тогда в прошении было отказано. Постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого было вынесено 15 февраля 2017 года. В октябре 2016 года Вороненков вместе со своей супругой, депутатом «Единой России» Марией Максаковой-Игенбергс уехал на Украину. Бывший парламентарий в интервью украинским СМИ сделал ряд громких заявлений, в частности, сравнил Россию с нацистской Германией.
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