ЧП в Новой Москве: найден второй погибший

На месте обрушения строящегося тоннеля в Новой Москве обнаружено тело второго рабочего, сообщает РИА Новости

По словам источника агентства, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, завершая разбор конструкций.

Ранее сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших. На месте обрушения были обнаружены фрагменты одежды второго рабочего, который, вероятно, погиб.

Тоннель обрушился днем в четверг, 2 марта. Сооружение рухнуло на площади 40 квадратных метров на 23-м километре Калужского шоссе. Предварительная причина ЧП — нарушение правил производства работ.