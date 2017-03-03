В Таиланде российского туриста спасли после суток пребывания в открытом море

Россиянин Дмитрий Сомов, который днем ранее пропал в открытом море на юге Таиланда, найден живым и в скором времени будет доставлен на берег. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов, передает ТАСС.

Инцидент с группой российских туристов произошел в Андаманском море в районе острова Рача Ной 2 марта.

"Четверо мужчин из России занимались сноркелингом, но из-за сильного подводного течения их неожиданно начало разносить в разные стороны", - рассказал Соснов.

По его словам, трое туристов смогли сразу выбраться на поверхность и дождаться помощи, дав о себе знать находящимся неподалеку лодкам. Однако судьба четвертого туриста, Дмитрия Сомова, оставалась неизвестной. К его поискам были привлечены полиция и военные.

"Сегодня утром Сомова в открытом море подобрал рыбак. Посольство России выражает большую благодарность всем тем, кто участвовал в поисках и спасении нашего соотечественника", - сообщил дипломат.

Ранее сообщалось, что британский эсминец спас 14 моряков на разбитой яхте в Атлантическом океане.