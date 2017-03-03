Bellingcat опубликовала продолжение доклада о предполагаемом виновнике крушения Boeing-777

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat представила продолжение доклада «Кто такой "Хмурый": отставной генерал-майор, связанный с падением MH-17». Первая часть доклада была опубликована в прошлом декабре.

Напомним, в документе речь идет о предполагаемом виновном в крушении самолета. По данным Bellingcat, это боец вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) «Хмурый» — отставной российский офицер Сергей Дубинский . Он назван «ключевым организатором» транспортировки зенитно-ракетной установки «Бук» по территории Донбасса в день крушения Boeing. В продолжении доклада говорится об «однозначных подтверждениях» личности офицера.

Такие подтверждения, по мнению экспертов, содержатся в колонке для RT российского актера Ивана Охлобыстина . «Сергей Дубинский с позывным "Хмурый" — уважаемый русский военный, честно посвятивший всю свою жизнь служению Отечеству, даже когда Отечество в период общественного разлада середины 90-х, бывало, поручало ему бессмысленные и губительные задания. Он уже вышел в отставку, но ему очередной раз не повезло: на родной Украине произошел госпереворот — и, как солдат, он не смог не встать на защиту конституции и присоединился к ополчению Славянска, под флагом Стрелкова»,— написал тогда актер.

Также в Bellingcat сообщают, что в интернете были найдены посты господина Дубинского на форумах Glav.su, где он якобы писал под ником «Нехороший», подтвердил дату рождения и подлинность голоса. «Чтобы подтвердить личность Дубинского, один из пользователей спросил его, на каком автомобиле тот ездил в Славянске в 2014 году. Дубинский ответил 12 июля 2015 года, что ездил на черном Peugeot 3008. Машина этой модели попала на видео колонны с «Буком 332» в Макеевке 17 июля 2014 года. Это не значит, что Дубинский находился в этой машине, однако по всей вероятности она использовалась разведкой ДНР»,— указано в новой части доклада.

Помимо прочего, в документе проанализированы телефонные переговоры, опубликованные СБУ и международной следственной группой. По словам авторов публикации, после анализа новых свидетельств точно установлено, что именно указанный человек был виновником крушения Boeing.

Напомним, малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Вскоре после авиакатастрофы разведслужбы США и Германии заявили, что самолет был сбит ополченцами с помощью ракеты «земля–воздух». В сентябре прошлого года международная следственная комиссия обнародовала вторую часть доклада о ходе расследования крушения малайзийского Boeing. Специалисты убеждены, что в Донбасс «огневая установка "Бук" доставлена с территории Российской Федерации и после этого возвращена на территорию РФ».