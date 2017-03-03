Роспотребнадзор с декабря изъял около 200 тысяч литров стеклоомывающей жидкости

Роспотребнадзор с декабря прошлого года арестовал около 200 тыс. литров стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор проверил более 7 тысяч объектов, осуществляющих производство и реализацию стеклоомывающей жидкости, с декабря 2016 года по 27 февраля этого года. Специалисты ведомства выявили 453 точки реализации данной продукции, которая содержала метанол, а также 3 производственных объекта, в продукции которых было установлено наличие метилового спирта.

"По результатам надзорных мероприятий специалистами Роспотребнадзора арестовано порядка 200 тысяч литров стеклоомывающей жидкости. По итогам надзорных мероприятий составлено более 730 протоколов об административных правонарушениях, наложено порядка 400 штрафов на сумму более 3,8 млн. руб.", - сообщило ведомство.