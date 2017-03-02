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Кокорина задержали за езду по встречке на Bentley
Фото: Соцсети
Футболиста петербургского клуба «Зенит» Александра Кокорина ночью задержали в центре Москвы за выезд на встречную полосу. Об этом сообщает Life.
По данным издания, Кокорин нарушил ПДД, находясь за рулем своего Bentley. При этом Life утверждает, что необходимости выезжать на полосу встречного движения у футболиста не было, потому что в тот момент дороги были свободны.
Инцидент, о котором идет речь, произошел на Страстном бульваре. По информации Life, сотрудники ГИБДД составили на Кокорина протокол, по которому футболисту грозит лишение водительских прав.
Кокорин не согласился с обвинениями в нарушении правил и потребовал пересмотра решения инспектора. Он вызвал на место задержания своего адвоката, который намерен через суд добиться отмены административного наказания. Протоколы уже направлены в суд.
Кокорин играет за «Зенит» в амплуа нападающего. С 2011 года он также выступает за сборную России по футболу. Кокорин участвовал в чемпионатах Европы 2012-го и 2016 года, а также в чемпионате мира 2014 года. В начале июля 2016 года Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев оказались в центре скандалы из-за вечеринки с кальяном и шампанским в одном из ночных клубов Монако. СМИ сообщали, что за ночь спортсмены потратили там около 250 тысяч евро. Оба игрока до этого выступали на чемпионате Европы по футболу во Франции в составе сборной России. Позже они принесли извинения. После этого случая Кокорин был переведен в состав «Зенита-2».
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