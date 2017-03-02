Кокорина задержали за езду по встречке на Bentley

По данным издания, Кокорин нарушил ПДД, находясь за рулем своего Bentley. При этом Life утверждает, что необходимости выезжать на полосу встречного движения у футболиста не было, потому что в тот момент дороги были свободны.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на Страстном бульваре. По информации Life, сотрудники ГИБДД составили на Кокорина протокол, по которому футболисту грозит лишение водительских прав.

Кокорин не согласился с обвинениями в нарушении правил и потребовал пересмотра решения инспектора. Он вызвал на место задержания своего адвоката, который намерен через суд добиться отмены административного наказания. Протоколы уже направлены в суд.