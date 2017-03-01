Стритрейсершу Багдасарян будут судить за фальшивую справку

Полиция передала в суд уголовное дело о фальшивом больничном стритрейсерши Мары Багдасарян, который девушка предоставила, чтобы избежать обязательных работ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Багдасарян, приговоренная к обязательным работам за нарушения ПДД, незаконно приобрела поддельный больничный, который предъявила для уклонения от наказания.

"Расследование в отношении Багдасарян окончено. Дело передано в суд", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт окончания расследования по делу о больничном листе, не уточнив, в отношении которого оно было возбуждено.

"Управлением организации дознания ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ "Использование заведомо ложного документа", возбужденного в отношении девушки, которая представила поддельный больничный лист, уклонившись от исполнения административного наказания, ранее назначенного ей судом", — сказал РИА Новости врио начальника пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов

По его словам, уголовное дело будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.