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Обыск у журналистки Световой связан с документами о ввозе средств ЮКОСа
Следствие провело обыск у журналистки, бывшего члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Зое Световой после получения сведений о наличии у нее документов о ввозе в Россию средств компании ЮКОС, передает ТАСС.
"В рамках уголовного дела следствием были получены сведения о хранении у Зои Световой документов, свидетельствующих об обстоятельствах перевода в Российскую Федерацию и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных Михаилом Ходорковским и его соучастниками", - рассказала представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Она также подчеркнула, что обыск не связан с правозащитной деятельностью Световой.
Ранее сообщалось, что к журналистке Зое Световой пришли с обыском по делу ЮКОСа.
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