Обыск у журналистки Световой связан с документами о ввозе средств ЮКОСа

Следствие провело обыск у журналистки, бывшего члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Зое Световой после получения сведений о наличии у нее документов о ввозе в Россию средств компании ЮКОС , передает ТАСС.

Светлана Петренко. "В рамках уголовного дела следствием были получены сведения о хранении у Зои Световой документов, свидетельствующих об обстоятельствах перевода в Российскую Федерацию и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных Михаилом Ходорковским и его соучастниками", - рассказала представитель Следственного комитета

Она также подчеркнула, что обыск не связан с правозащитной деятельностью Световой.

Ранее сообщалось, что к журналистке Зое Световой пришли с обыском по делу ЮКОСа.