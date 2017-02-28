В деле «девочки Лизы» в Германии появился новый поворот

В Германии прокуратура предъявила обвинение 23-летнему гражданину ФРГ по делу российской девочки Лизы. Его обвиняют в действиях сексуального характера в отношении 13-летнего ребенка. Об этом сообщает ТАСС

Как заявили в полиции Берлина, в сексуальный контакт девочка вступила с мужчиной «по обоюдному согласию». Согласно законам Германии, любые сексуальные контакты с подростками младше 16 лет расцениваются как преступление. Обвинение отчасти связано со скандалом, получившим название «дело Лизы». В январе 2016 года Первый канал рассказал об истории похищенной мигрантами девочки, родившейся в семье российских немцев.

В сюжете говорилось, что мигранты сутки удерживали ребенка и совершали в отношении нее насильственные действия. Немецкая полиция заявила, что похищения не было, а российских журналистов представители правоохранительных органов Германии обвинили в манипулировании общественным мнением. В Кремле в ответ попросили власти ФРГ «не сгущать краски» вокруг российской диаспоры и не искать «подковерных планов» в действиях Москвы.