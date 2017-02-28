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Виновницей аварии с участием Караченцова назвали его жену
Виновником ДТП, в котором пострадал актер Николай Караченцов, может быть признана его жена Людмила Поргина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По его словам, водитель «Тойоты» нарушил правила дорожного движения. Отмечается, что в отношении Поргиной уже составлен протокол.
ДТП с участием Toyota Highlander, на пассажирском сиденье которой находился Караченцов, произошло вечером 27 февраля в поселке Загорянский Щелковского района Московской области. Toyota столкнулась с грузовиком «ГАЗель» и опрокинулась на бок. Иномаркой, предположительно, управляла супруга актера Людмила Поргина. Сообщалось, что в машине также ехали его родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева.
СМИ назвали виновником аварии водителя «ГАЗели», который якобы не заметил Toyota на повороте и врезался ей в бок. Водителя доставили в Щелковский отдел ДПС и допросили. Актера госпитализировали, у него диагностировано сотрясение мозга.
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