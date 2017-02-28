Виновницей аварии с участием Караченцова назвали его жену

По его словам, водитель «Тойоты» нарушил правила дорожного движения. Отмечается, что в отношении Поргиной уже составлен протокол.

ДТП с участием Toyota Highlander, на пассажирском сиденье которой находился Караченцов, произошло вечером 27 февраля в поселке Загорянский Щелковского района Московской области. Toyota столкнулась с грузовиком «ГАЗель» и опрокинулась на бок. Иномаркой, предположительно, управляла супруга актера Людмила Поргина. Сообщалось, что в машине также ехали его родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева