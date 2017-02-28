Николай Караченцов переведен в НИИ имени Склифосовского

Актера Николая Караченцова после ДТП перевели из подмосковной больницы в НИИ имени Склифосовского, сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Людмилу Поргину

По ее словам, кровоизлияния у пострадавшего нет. Утром его должны будут осмотреть врачи, и потом, вероятно, Караченцова заберут из больницы.

Вечером 27 февраля в поселке Загорянский на пересечении улиц Пушкина и Теннисной произошло ДТП с участием легковушки и "ГАЗели". Пассажиром легковой иномарки был Николай Караченцов. После аварии его доставили в одну из ближайших больниц, где его осмотрели врачи. Также госпитализировали родственницу актера и медсестру, находившихся в момент ДТП в машине.

По данным СМИ, виновник аварии – водитель микроавтобуса, "ГАЗель" врезалась в бок автомобиля, в котором ехал актер.

Ровно 12 лет назад, в ночь на 28 февраля 2005 года Караченцов также попал в серьезное ДТП. Тогда актер получил травму головы, около месяца пролежал в коме, ему сделали несколько операций, в том числе и на мозге.