Россиянин заплатит штраф за вызов «скорой» котенку

В Северной Осетии двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали скорую помощь котенку, которого они сбили. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД

Правоохранители рассказали, что к ним с заявлением обратился главврач республиканской скорой помощи. По его словам, звонок от мужчин поступил на пульт скорой вечером. Неизвестный мужчина сообщил диспетчеру о ДТП с пострадавшими.

Когда медики подъехали к месту происшествия, их встретили двое «подвыпивших граждан» и показали сбитого ими котенка, попросив о помощи. «Вместо того, чтобы самим разобраться в сложившейся ситуации, мужчины, как они пояснили позже, решили пошутить, вызвав «скорую», - отметили в МВД.

В итоге мужчин доставили в полицейский участок, где они раскаялись в содеянном. За ложный вызов в их отношении составили административный протокол. Каждый из них должен выплатить по тысяче рублей штрафа.

Котенок, по данным полицейских, серьезно не пострадал и «позже сбежал с места происшествия».