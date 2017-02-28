Кличко об обрушении моста в центре Киева: он устал от времени

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал частичное обрушение Шулявского моста, который находится в центре украинской столицы, передает "112 Украина".

"Он устал от времени, с одной стороны. С другой - это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации", - заявил Кличко.

По его словам, до инцидента данный мост не был признан аварийным.

Также Кличко отметил, что у киевских властей уже есть предложения по ремонту моста.

"Обрушение моста только ускорит действия мэрии Киева, направленные на реконструкцию путепровода", - заключил он.