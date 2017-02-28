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Газета.Ru

Кличко об обрушении моста в центре Киева: он устал от времени

«Он устал от времени»: Кличко об обрушении моста в Киеве
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Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал частичное обрушение Шулявского моста, который находится в центре украинской столицы, передает "112 Украина".
"Он устал от времени, с одной стороны. С другой - это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации", - заявил Кличко.
По его словам, до инцидента данный мост не был признан аварийным.
Также Кличко отметил, что у киевских властей уже есть предложения по ремонту моста.
"Обрушение моста только ускорит действия мэрии Киева, направленные на реконструкцию путепровода", - заключил он.
Происшествия
Виталий Кличко
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