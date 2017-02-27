Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В Берлине двух стритрейсеров приговорили к пожизненному заключению
Фото: spreepicture
Берлинский суд приговорил к пожизненному заключению двух молодых людей за гонки на автомобилях в центре города, в результате этих гонок погиб пенсионер.
Подобный приговор вынесен в Германии стритрейсерам впервые.
В гонках участвовал Хамди Х. 28 лет и Марвин Н. 25 лет, инцидент произошел в феврале 2016 года — молодые люди на своих автомобилях поздно вечером двигались по улице Курфюрстендамм, скорость автомобилей составляла около 170 километров в час. На одном из перекрестков машины столкнулись с джипом Михаэля В. 69 лет, удар был такой силы, что мужчина скончался на месте.
Как сообщает Bild, суд последовал требованию прокуратуры, молодых людей приговорили по нескольким статьям, в том числе статье "убийство". Как сообщила газета, обвиняемые планируют обжаловать приговор суда.
Оставить комментарий