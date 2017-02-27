В Берлине двух стритрейсеров приговорили к пожизненному заключению

Берлинский суд приговорил к пожизненному заключению двух молодых людей за гонки на автомобилях в центре города, в результате этих гонок погиб пенсионер.

Подобный приговор вынесен в Германии стритрейсерам впервые.

В гонках участвовал Хамди Х. 28 лет и Марвин Н. 25 лет, инцидент произошел в феврале 2016 года — молодые люди на своих автомобилях поздно вечером двигались по улице Курфюрстендамм, скорость автомобилей составляла около 170 километров в час. На одном из перекрестков машины столкнулись с джипом Михаэля В. 69 лет, удар был такой силы, что мужчина скончался на месте.