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Арестованные за госизмену офицеры ФСБ занимались псевдо-вербовками
Обвиняемые в госизмене бывшие сотрудники ФСБ вели двойную игру. Они поддерживали контакты со спецслужбами других стран под видом вербовки иностранных граждан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника, фигуранты маскировали предательство псевдовербовочной работой, но не знали, что находятся под негласным наблюдением. В итоге удалось выявить и доказать их госизмену.
О мотивах сотрудничества экс-чекистов с иностранными разведками источник не сообщил.
Сейчас по делу о госизмене проходят четыре человека. Обвинение предъявлено двум сотрудникам ФСБ, менеджеру "Лаборатории Касперского" и некоему Георгию Фомченкову. Официально эта информация пока не подтверждена, уточняет агентство.
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