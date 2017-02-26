Арестованные за госизмену офицеры ФСБ занимались псевдо-вербовками

Обвиняемые в госизмене бывшие сотрудники ФСБ вели двойную игру. Они поддерживали контакты со спецслужбами других стран под видом вербовки иностранных граждан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, фигуранты маскировали предательство псевдовербовочной работой, но не знали, что находятся под негласным наблюдением. В итоге удалось выявить и доказать их госизмену.

О мотивах сотрудничества экс-чекистов с иностранными разведками источник не сообщил.