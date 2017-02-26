У летевшего из Цюриха в Москву самолета загорелся двигатель

Пассажирский Airbus A321 компании "Аэрофлот" , вылетевший из Цюриха в Москву, возвратился в швейцарский аэропорт. У самолета загорелся двигатель, сообщает швейцарский портал 20 minuten

По данным издания, самолет сделал несколько кругов в воздухе неподалеку от аэропорта. В воздушной гавани говорят о непредвиденной ситуации. К посадочной полосе были стянуты машины скорой и пожарные автомобили.

Очевидцы утверждают, что при взлете из двигателя лайнера послышался треск и пошел дым. Пресса также пишет, что горящий двигатель воздушного судна виден с земли. По последним данным, самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Цюриха. Пассажиров отправят в Москву следующим рейсом.