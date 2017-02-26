Юноша впал в кому после катания на привязанной к машине «ватрушке»

Житель Кировского района Ленинградской области впал в кому после катания на «ватрушке». Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает сайт 47news.ru.

По информации портала, инцидент произошел накануне в садоводстве «Маяк». 19-летний молодой человек катался на тюбинге, привязанном к машине. В какой-то момент он вылетел на встречную полосу и попал под колеса проезжавшего мимо автомобиля Peugeot.

Перед тем, как потерять сознание, юноша успел назвать имя и возраст. В районную больницу он был доставлен в состоянии комы.

В начале февраля сообщалось о гибели нижегородской студентки, катавшейся на «ватрушке». Во время спуска со склона, она вместе с подругой врезалась в дерево. Девушка умерла на месте. Ее 21-летняя приятельница была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

Аналогичный случай в том же месяце произошел в Ногинском районе Подмосковья. Семилетний мальчик погиб от удара головой во время спуска с ледяной горки на тюбинге.