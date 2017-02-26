Дадин вышел на свободу

Оппозиционер Ильдар Дадин , осужденный за посещение митингов, освобожден из колонии. В ближайшее время он приедет в Москву из Рубцовска, где отбывал наказание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу оппозиционера, Анастасию Зотову.

«Ильдара выпустили. В ближайшее время мы решим, как поедем домой. Может на поезде поедем в связи с тем, что билеты дорогие», - сказала Зотова.

Ранее Верховный суд РФ пересмотрел приговор Басманного суда Москвы в отношении Дадина и отменил его. Производство по уголовному делу было прекращено. Также суд признал за активистом право на реабилитацию. Решение Верховного суда РФ вступило в законную силу и не подлежит обжалованию.

Статья 212.1, по которой был осужден Дадин, введена в УК РФ в июле 2014 года. Она предусматривает уголовную ответственность за неоднократное участие в несогласованных мероприятиях.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста.