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Врезавшийся в толпу автомобиль задавил 12 человек в Новом Орлеане

В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и задавил 12 человек
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В Новом Орлеане в людей врезался автомобиль, в результате получили травмы по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает портал NOLA News.
Инцидент произошел вечером в субботу, 25 февраля, в районе Карролтон-авеню и Орлеанс-авеню. Машина врезалась в толпу во время парада Krewe of Endymion.
По словам представителя полиции, пострадавшие находятся в критическом состоянии.
За пять часов до этого на еще одном параде один человек получил огнестрельное ранение. Полиция полагает, что выстрел был произведен случайно внутри уличной туалетной кабинки, пуля попала в мужчину, находившегося снаружи.
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Происшествия США
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