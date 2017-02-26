Врезавшийся в толпу автомобиль задавил 12 человек в Новом Орлеане

В Новом Орлеане в людей врезался автомобиль, в результате получили травмы по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает портал NOLA News.

Инцидент произошел вечером в субботу, 25 февраля, в районе Карролтон-авеню и Орлеанс-авеню. Машина врезалась в толпу во время парада Krewe of Endymion.

По словам представителя полиции, пострадавшие находятся в критическом состоянии.

За пять часов до этого на еще одном параде один человек получил огнестрельное ранение. Полиция полагает, что выстрел был произведен случайно внутри уличной туалетной кабинки, пуля попала в мужчину, находившегося снаружи.