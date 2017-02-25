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СМИ: в деле о госизмене офицеров ФСБ появился четвертый фигурант
Источник в спецслужбах назвал «Новой газете» имя четвертого фигуранта уголовного дела о государственной измене с участием двух офицеров центра информационной безопасности (ЦИБ ФСБ) и сотрудника «Лаборатории Касперского», это — Георгий Фомченков. Согласно данным издания, господин Фомченков был задержан в воскресенье, 4 декабря прошлого года, в один день с офицерами центра информационной безопасности ФСБ полковником Сергеем Михайловым, майором Дмитрием Докучаевым и главой отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым.
Напомним, следствие предъявило официальное обвинение Сергею Михайлову, его подчиненному Дмитрию Докучаеву и менеджеру «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову. «Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в госизмене. Это единственная статья в деле, других обвинений нет»,— сообщил адвоката Иван Павлов.
Позже «Ъ» стало известно, что арестованный в декабре замглавы ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов оказался не единственным попавшим под следствие высокопоставленным сотрудником подразделения. Фигурантом еще одного дела, по неофициальным данным, стал Дмитрий Правиков, несколько лет возглавлявший другое ключевое направление ЦИБ, ответственное за экспертизы при расследовании преступлений в сфере высоких технологий.
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