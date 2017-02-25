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Акула едва не напала на серфера во время охоты
Белая акула приблизилась на опасное расстояние к австралийскому серферу, ловившему волну на побережье возле города Баллина, сообщает Metro.
Кадры произошедшего запечатлел беспилотник, пролетавший над водой. На них видно, как хищница проплывает под доской, в то время как сам серфер даже не догадывается о нависшей над ним опасности. Мужчина спокойно сидел на доске, опустив ноги в воду. И хотя акула находилась на расстоянии броска от человека, нападать она не стала.
Посредством таких беспилотников правительство штата Новый Южный Уэльс мониторит обстановку на воде – в частности, выискивает акул, которые двигаются по направлению к пляжам. За последние два года в этой местности было 11 случаев нападения акул на людей, в результате которых погиб один человек.
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