В Крыму сорвалась со скалы московская альпинистка

Альпинистка из Москвы сорвалась с двадцатиметровой высоты во время подъема с напарником на скалу Мшатка-Къая, сообщается на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

Отмечается, что девушка была эвакуирована со скалы при помощи альпинистского снаряжения, вакуумного матраса, а также дополнительных сил, включая дежурную группу спасателей.

Девушка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в Ливадийскую больницу.