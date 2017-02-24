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В Крыму сорвалась со скалы московская альпинистка
Альпинистка из Москвы сорвалась с двадцатиметровой высоты во время подъема с напарником на скалу Мшатка-Къая, сообщается на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.
Отмечается, что девушка была эвакуирована со скалы при помощи альпинистского снаряжения, вакуумного матраса, а также дополнительных сил, включая дежурную группу спасателей.
Девушка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в Ливадийскую больницу.
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