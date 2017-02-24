Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

В Крыму сорвалась со скалы московская альпинистка

Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
Фото:
Альпинистка из Москвы сорвалась с двадцатиметровой высоты во время подъема с напарником на скалу Мшатка-Къая, сообщается на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.
Отмечается, что девушка была эвакуирована со скалы при помощи альпинистского снаряжения, вакуумного матраса, а также дополнительных сил, включая дежурную группу спасателей.
Девушка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в Ливадийскую больницу.
Еще 23 источника
Москва Происшествия
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости