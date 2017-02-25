В Москве автомобиль повис между девятым и восьмым этажом паркинга

На востоке Москвы автомобиль Skoda Octavia упал с девятого этажа многоуровневого паркинга, сообщает телеканал "360".

Инцидент произошел на улице Дмитриевской в районе Косино-Ухтомский.

Отмечается, что автомобиль сорвался с девятого этажа и повис на уровне восьмого. Сотрудники экстренных служб ограничили въезд на территорию паркинга.

В результате происшествия никто не пострадал.