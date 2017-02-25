NASA: утечка аммиака на американском сегменте МКС не требует немедленного вмешательства

Утечка аммиака на внешней поверхности американского сегмента МКС незначительно превышает ожидаемые показатели и не требует экстренного вмешательства. Об этом заявила представитель ведомства.

«На протяжении последних нескольких лет инженеры ведут наблюдение за утечкой (аммиака), которая незначительно превышает ожидаемые показатели, в последние шесть месяцев (отмечается) тенденция небольшого повышения (уровня утечки). В таких условиях система может работать в штатном режиме несколько лет без (необходимости предпринимать) какие-либо действия», — приводит сообщение представителя РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на американском сегменте МКС произошла утечка аммиака.