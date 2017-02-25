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NASA: утечка аммиака на американском сегменте МКС не требует немедленного вмешательства
Утечка аммиака на внешней поверхности американского сегмента МКС незначительно превышает ожидаемые показатели и не требует экстренного вмешательства. Об этом заявила представитель ведомства.
«На протяжении последних нескольких лет инженеры ведут наблюдение за утечкой (аммиака), которая незначительно превышает ожидаемые показатели, в последние шесть месяцев (отмечается) тенденция небольшого повышения (уровня утечки). В таких условиях система может работать в штатном режиме несколько лет без (необходимости предпринимать) какие-либо действия», — приводит сообщение представителя РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на американском сегменте МКС произошла утечка аммиака.
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