Пожар в детской больнице Твери потушен

Пожар в детской клинической больнице Твери, начавшийся около полуночи, локализован, сообщили ТАСС в центре управления в кризисных ситуациях области.

"В настоящее время пожар локализован, распространение огня удалось остановить", - сказали в центре. По предварительной версии, возгорание могло произойти в одном из кабинетов на третьем этаже здания. Потом огонь перекинулся на кровлю, третий и второй этажи здания. Кровля здания рухнула.

Между тем, для полной ликвидации пожара МЧС вдвое увеличило число расчетов. К тушению пожара привлечено 173 человека и 50 единиц техники. Расчеты прибыли из Торжка и Лихославля.

Пожар произошел в старом корпусе больницы по улице Степана Разина. Возгоранию площадью 1,2 тыс. кв. метров присвоен четвертый уровень опасности. Из здания было эвакуировано 215 человек. В результате возгорания жертв и пострадавших нет.

Пациенты распределены по отделениям нового корпуса детской областной больницы. В настоящее время там находятся 99 человек, в том числе 77 детей. Медицинская помощь по назначениям им оказывается в штатном режиме. Часть детей, проживающих в Твери, с рекомендациями по лечению отправлены по домам, где находятся под контролем врачей.