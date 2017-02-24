Очевидцы засняли на видео авиакатастрофу в аэропорту Амстердама

Самолет британской авиакомпании FlyBe, совершавший рейс из Эдинбурга, едва не разбился в аэропорту Схипхол столицы Нидерландов Амстердама. Причиной жесткой посадки стал сильный встречный ветер.

Воздушное судно при приземлении перекосилось и после удара о посадочную полосу потеряло правое шасси и один из винтов. После остановки пассажиры спешно покинули самолет.

К счастью, в результате аварии никто серьезно не пострадал.