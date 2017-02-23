Майор в отставке застрелил грабителя из краденного пистолета

Пистолет Макарова, из которого майор в отставке Юрий Мещеряков в Санкт-Петербурге застрелил одного из тех, кто на него напал, был украден в начале 90-х, пишет «Фонтанка».

По ее информации, эксперт главного управления МВД по городу и Ленобласти дал заключение по изъятому с места происшествия в Приморском районе оружию. Оказалось, что оно было похищено в Казахстане в 1994 году из воинской части и с того времени находится в розыске.

На военного пенсионера напали с целью ограбления днем 22 февраля на парковке у ТЦ «Атлантик-Сити» на улице Савушкина. При этом неизвестные сделали несколько выстрелов из травматического оружия в его сторону. Защищаясь, потерпевший воспользовался огнестрельным оружием, убив одного преступника и ранив другого. Последний скрылся на машине, снеся парковочный шлагбаум, однако потом обратился в больницу, где и был задержан.

Следователям, прибывшим по вызову, Мещеряков предъявил разрешение на ношение оружия, которое было подписано замначальника Главного управления (ГУ) по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ генерал-майором полиции Леонидом Веденовым (в ноябре 2016-го президент России назначил его руководителем ГУ госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии). Мещеряков пояснил, что пистолет наградной и достался ему за службу в Абхазии.

В центральном аппарате МВД «Фонтанке» подтвердили, что информация о неразберихе с оружием дошла до руководства министерства, которое распорядилось провести проверку.

Интернет-газета также узнала, что при осмотре машины Land Rover, на которой Мещеряков подъехал к торговому центру, в ней нашли пенсионное удостоверение полковника ФСБ с фотографией водителя.