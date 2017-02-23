Опубликовано видео с места аварии с участием 27 машин на Минском шоссе в Москве

В сети опубликовано видеозапись с места ДТП на 38-м километре Минского шоссе в Москве, где столкнулись около 27 автомобилей. На записи с видеорегистратора, снятом из одного из проезжающих мимо автомобилей, можно увидеть только часть транспортных средств, попавших в аварию.

ДТП произошло около восьми утра. Пострадали два человек, причины происшествия пока не установлены.

По словам источника агентства ТАСС в правоохранительных органах, массовая авария произошла из-за гололеда.

"Резкое понижение температуры и усиление ветра после оттепели способствовали образованию гололедицы на проезжей части дорог. Серьезные аварии произошли также на основных автомагистралях на юге и юго-западе Подмосковья — на Киевском шоссе в районе Наро-Фоминска, Калужском и Варшавском шоссе", — заявил он.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Свердловской области пострадали и были госпитализированы восемь человек.