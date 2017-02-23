Источник: в Екатеринбурге мигранты устроили бунт

В Екатеринбурге мигранты устроили бунт, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах

В четверг, 23 февраля, семь граждан иностранных государств закрылись в Центре содержания иностранных граждан. Отмечается, что причиной для бунта послужило решение суда о выдворении мигрантов из страны.

Одному из протестующих оказана медицинская помощь после того, как он порезал себе руку.

На место происшествия прибыли сотрудники ОМОНа и врачи. В настоящий момент с мигрантами ведутся переговоры. Сообщается, что протестующие являются гражданами Узбекистана и лицами без гражданства.