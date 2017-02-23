В подмосковном Домодедово произошел взрыв газа в жилом доме

В подмосковном Домодедово произошел взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном жилом доме, в результате чего пострадали два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на втором этаже дома 10/1 на улице Ильюшина с последующим пожаром на площади порядка 10 кв м. Пострадавшие доставлены в домодедовскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести", - заявил он.

По словам источника, из подъезда были эвакуированы 25 человек, в том числе пять детей. При этом отмечается, что спасателям удалось потушить возникший пожар.

По предварительным данным, несущие конструкции здания не повреждены. В настоящее время специалисты выясняют причины взрыва.

Ранее в Сочи произошел взрыв газового баллона в одноэтажном жилом доме, в результате чего пострадали три человека.