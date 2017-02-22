На востоке Москвы выявили превышение допустимых концентраций бензапирена в почве

Ученые географического факультета МГУ имени Ломоносова выявили превышение предельно допустимой концентрации бензапирена в почве на востоке Москвы. Об этом сообщает портал «Индикатор».

Как пояснил автор исследования Дмитрий Власов , грунт на востоке Москвы начали изучать в рамках исследования, целью которого было высчитать так называемую критическую нагрузку бензапирена на почву.

При расчете учитывалось не только содержание химического вещества в почве, но и время его разложения и интенсивность, с которой "запасы" пополняются. Аналогичные способы расчета критической нагрузки уже существуют для серы и азота.

Исследования показали, что самостоятельно почва на востоке Москвы очиститься не сможет. Поступления бензапирена из атмосферы вместе с осадками превышают скорость разложения этого вещества. Таким образом, концентрация бензапирена станет ниже норматива только через десятки или даже сотни лет, отмечает ученый.

«Для уменьшения концентраций поллютанта (загрязнителя - ред.) необходимо использовать специальные технические приемы, например, заменить верхний почвенный слой новым привозным грунтом с низкими концентрациями бензапирена», — считает Власов.

Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда (РНФ).