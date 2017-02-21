В уфимском аэропорту самолет развернуло сильным порывом ветра

Сложные метеоусловия при посадке самолета "Саратовских авиалиний" в уфимском аэропорту привели к тому, что воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, заявила пресс-служба авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в понедельник в 21.15 по местному времени (19.15 мск) самолет "Саратовских авиалиний", летевший по маршруту Новый Уренгой-Уфа, при посадке в аэропорту назначения выкатился за пределы посадочной полосы, пассажиры не пострадали. Следователи предполагают, что причиной могла стать метель. По данным СК, судно выкатилось за пределы полосы на 27 метров, в самолете находились 50 пассажиров и семь членов экипажа.

"Самолет Як-42 авиакомпании "Саратовские авиалинии"… при посадке в аэропорту Уфы в сложных метеоусловиях развернуло сильным порывом ветра посреди полосы, в результате чего он выкатился за ее пределы", — говорится в сообщении.

В авиакомпании заявили, что на борту Як-42 находились 60 пассажиров и семь членов экипажа, все они были в штатном порядке эвакуированы. "Видимых повреждений на воздушном судне нет", — уточняется в сообщении.

Ранее в аэропорту "Уфа" сообщили РИА Новости, что авиагавань была закрыта сразу после инцидента с самолетом "Саратовских авиалиний" и возобновила работу в штатном режиме только в 22.31 мск понедельника.