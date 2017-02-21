В пригороде Стокгольма проходят массовые беспорядки мигрантов

Массовые беспорядки начались вечером 20 февраля в пригороде Стокгольма Ринкебю, где проживают множество иммигрантов, сообщает телеканал SVT. Их участники бросали камнями в полицию, а стражи порядка произвели несколько предупредительных выстрелов.

По словам очевидцев, волнения вспыхнули, когда на станции метро около 22:00 мск полицейские попытались задержать некое находившееся в розыске лицо, а в них полетели камни. Один из булыжников попал в стража порядка, после чего прозвучали предупредительные выстрелы. Полицейским удалось покинуть место инцидента вместе с задержанным.

Однако 2 часа спустя (после 00:00 мск) в другом районе пригорода начались новые беспорядки, в ходе которых были подожжены несколько машин. По словам сотрудников МЧС, их было около дюжины, однако полиция называет меньшее число.

Количество участников беспорядков пока не сообщается

"Кто-то убежал, кто-то подошел. Трудно сказать, сколько именно их было", - говорит пресс-секретарь столичной полиции Ларс Бюстрём. Стражи порядка помогают спасателям в организации их работы. К месту событий направлены дополнительные силы полиции. По словам Бюстрёма, самое главное сейчас - это восстановить спокойствие и порядок.

Спасатели не могут проехать к горящим машинам

Пожарная команда пока не получила сигнала на выдвижение, поскольку полиции пока не удалось взять под контроль район беспорядков.

"Нас забросали камнями, пришлось отъехать", - рассказал оперативный начальник службы спасения Чарльз Огрен. По его словам, опасности распространения огня с горящих машин нет.

Находящийся на месте событий фотограф говорит, что ему доводилось присутствовать при беспорядках, однако эти "больше похожи на место боевых действий".

Полиция начала предварительное расследование на предмет выявления виновных в организации серьезных беспорядков и насилия по отношению к государственным служащим.