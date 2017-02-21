Испанские суды рассмотрят ряд дел в отношении родительских прав россиянок

В ближайшее время в Испании будет рассматриваться несколько судебных дел в отношении россиянок, которые могут быть ограничены в доступе к своим детям — вплоть до лишения родительских прав, рассказал агентству РИА Новости адвокат Олег Губарев , специализирующийся на делах российских граждан в Испании.

Ранее испанский суд лишил гражданку России Ирину Платову права постоянно находиться со своим 11-месячным ребенком. Муж Платовой, Пабло Вильяр Лопес, выгнал ее из дома в новогоднюю ночь. После ссоры они подали взаимный судебный иск по поводу места проживания ребенка. Суд в Луго (автономное сообщество Галисия) 5 января принял решение, что ребенок останется жить с отцом, а мать сможет посещать его и проводить с ним по два часа в день под наблюдением соцработника. Женщина в настоящее время живет в приюте. Сейчас адвокаты пытаются оспорить судебное решение и вернуть ребенка матери.

"Даты суда пока нет. Платову мы сейчас активно пытаемся интегрировать в испанское общество, ищем ей квартиру. Пытаемся сделать так, чтобы у нее были возможности ухаживать за ребенком в полном объеме. Нас очень беспокоит, что это сейчас превратится в какую-то тенденцию. Надо понять, почему это происходит", — заявил Губарев.

По его данным, в ближайшее время в испанских судах будут рассматриваться три аналогичных дела, когда отцы-испанцы будут пытаться в судебном порядке ограничить доступ своих жен из России к детям.

"Очень может быть, что дело Ирины Платовой может стать далеко не единичным в Испании. До нас дошла информация, что аналогичные дела в ближайшее время могут рассматривать суды Куэнки, Жироны и Андалусии. В случае с Андалусией речь вообще идет о шестилетнем ребенке. Во всех случаях мать русская, отец испанец", — пояснил Губарев.

Он добавил, что пока не обладает полной информацией по этим случаям, однако сведения достоверные. "Сейчас мы попытаемся понять, о каких конкретных случаях идет речь", — сказал адвокат.

Губарев также сообщил, что 28 февраля в Москве он будет встречаться с представителями "Организации по защите семьи, детей, охраны здоровья и личности", которая собирается проводить акции в поддержку Платовой. "Цель моего визита в Россию – рассказать о деле Платовой и предупредить наших граждан, которые уже живут в Испании или собираются сюда переезжать, о больших рисках, что их ребенка могут попросту забрать", — сказал Губарев.

Кроме того, в Альмерии (автономное сообщество Андалусия) ожидается суд по громкому делу, связанному с возможностью лишения родительских прав гражданки России. Две недели назад Национальная полиция Испании сообщила, что гражданка РФ подозревается в том, что не выполняла свои родительские обязанности и заставляла 13-летнюю дочь, также гражданку России, добывать деньги любыми способами, в том числе проституцией. Задержан 59-летний мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности в связи с незаконными действиями в отношении несовершеннолетних.