СМИ: индиец "ожил" по дороге на собственные похороны

Семнадцатилетний житель индийского города Дхарвад в штате Карнатака очнулся по дороге на собственные похороны, пишет газета Times of India.

Родители юноши сообщили, что около месяца назад его укусила бездомная собака, после чего подросток на протяжении нескольких недель страдал от высокой температуры. Когда его состояние стало критическим, его госпитализировали.

В больнице юношу поместили в отделение реанимации. Медики заключили, что без аппарата жизнеобеспечения молодой человек не выживет, однако родные из-за материальных трудностей приняли решение отказаться от дальнейшего лечения и забрали сына домой. Некоторое время он не подавал признаков жизни, и родители решили, что подросток скончался.

В назначенный день процессия направилась из города в деревню, где должна была пройти церемония похорон. Примерно за два километра до конечного пункта юношу очнулся, тяжело дыша и шевеля руками и ногами.

По данным врачей, настоящий момент он находится в больнице с диагнозом менингоэнцефалит.