Взявший в заложники жену и детей москвич выпрыгнул из окна

В Москве задержан мужчина, удерживавший своих жену и детей в квартире одного из жилых домов на Боровском шоссе. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, с главой семьи велись переговоры, в ходе которых тот выдвигал различные требования. В итоге он выпрыгнул из окна и приземлился на специально приготовленный спасателями надувной батут.

«Ситуация разрешилась, мужчина задержан, его жена и дети не пострадали, но их в настоящее время осматривают врачи скорой помощи»,—- рассказал источник в правоохранительных органах

Он подчеркнул, что в отношении злоумышленника будет возбуждено уголовное дело. «Он не совсем адекватен, будет проведено его психологическое обследование, он будет либо направлен на принудительное лечение, либо задержан», — объяснил собеседник агентства.

Ранее 20 февраля сообщалось, что в жилом доме на Боровском шоссе Москвы мужчина взял в заложники свою жену и троих детей. Он требовал предоставить ему убежище в КНДР, Иране или Китае.