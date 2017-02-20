Четверо военнослужащих РФ погибли в Сирии

В Сирии 16 февраля при подрыве машины на фугасе погибли четыре российских военных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны

Хотя произошло это еще на прошлой неделе, СМИ узнали о случившемся только сегодня. По данным военного ведомства, еще два человека, которые также находились в машине, получили ранения. За их жизнь сейчас борются медики.

В Минобороны рассказали, что автомобиль, в котором ехали военные советники, был в составе колонны сирийских войск. Колонна следовала из аэродрома Тияс к городу Хомс. Взрыв произошел после того, как машина с россиянами проехала около четырех километров. Под автомобилем сработал радиоуправляемый заряд.