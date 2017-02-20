Захвативший жену и детей в заложники записал себя на видео

Захвативший в заложники жену и детей в Москве записал себя на видео. Мужчина продолжает предъявлять требования.

РЕН ТВ публикует ролик, обнаруженный на просторах Сети. На записи был отключен звук, чтобы не предоставлять мужчине площадку для выступлений.

Напомним, инцидент произошел в квартире жилого дома, расположенного на Боровском шоссе. Дебошир забаррикадировался внутри, требует предоставить ему убежище в Китае, КНДР или Иране.