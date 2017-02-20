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СМИ узнали об агентах «Шалтая-Болтая» из МВД

СМИ узнали об агентах «Шалтая-Болтая» из МВД
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Некоторые сотрудники подразделения МВД по охране режимных объектов могли быть связаны с группировкой хакеров «Шалтай-Болтай». Об этом сообщает Life.
По данным издания, ФСБ и Главное управление собственной безопасности (ГУСБ) МВД проверят полицейские подразделения и сотрудников, которые имеют доступ к режимным объектам, а также секретным данным. По версии правоохранителей, некоторые из этих сотрудников помогали хакерам добывать секретную информацию, используя свои служебные возможности.
Первым в очереди на проверку оказалось четвертое управление МВД по охране режимных объектов и сопровождению особых грузов, утверждает Life.
По данным издания, хакеры с помощью силовиков проверяли потенциальных жертв на платежеспособность. «Будет произведена проверка всех личных дел сотрудников, а также установление данных о склонности сотрудников специальных подразделений к нарушению законности и служебной дисциплины», - рассказал Life источник в спецслужбах.
Ранее стало известно о задержании в Петербурге журналиста Владимира Аникеева, который считается руководителем «Шалтая-Болтая». Журналист последнее время проживал в Киеве. Позже стало известно, что несколько участников хакерской группы, проживающих в одной из стран Прибалтики, а также в Таиланде, объявлены в международный розыск.
Также в связи с делом «Шалтая-Болтая» сообщалось об аресте по обвинению в госизмене начальника одного из подразделений ФСБ Сергея Михайлова, его коллеги Дмитрия Докучаева и главы отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. СМИ предположили, что Докучаев был одним из хакеров «Шалтая-Болтая».
Владимир Происшествия Рязань Санкт-Петербург
ФСБ Лаборатория Касперского МВД
Сергей Михайлов Владимир Аникеев Руслан Стоянов Дмитрий Докучаев
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