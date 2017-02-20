СМИ узнали об агентах «Шалтая-Болтая» из МВД

Некоторые сотрудники подразделения МВД по охране режимных объектов могли быть связаны с группировкой хакеров «Шалтай-Болтай». Об этом сообщает Life

По данным издания, ФСБ и Главное управление собственной безопасности (ГУСБ) МВД проверят полицейские подразделения и сотрудников, которые имеют доступ к режимным объектам, а также секретным данным. По версии правоохранителей, некоторые из этих сотрудников помогали хакерам добывать секретную информацию, используя свои служебные возможности.

Первым в очереди на проверку оказалось четвертое управление МВД по охране режимных объектов и сопровождению особых грузов, утверждает Life.

По данным издания, хакеры с помощью силовиков проверяли потенциальных жертв на платежеспособность. «Будет произведена проверка всех личных дел сотрудников, а также установление данных о склонности сотрудников специальных подразделений к нарушению законности и служебной дисциплины», - рассказал Life источник в спецслужбах.