В новосибирском баре гостям включили марш СС

В Новосибирске посетителям пивного бара на Красном проспекте диджей включил военный марш СС. На просьбу гостей заведения выключить марш, официант попросил присутствующих "потерпеть", сообщает «НГС.Новости».

Об инциденте рассказала одна из посетительниц бара. По ее словам, в воскресенье, 19 февраля, в ресторане играла песня «Зиг хайль, Виктория!» («Да здравствует Победа!»).

«Мы попросили официанта выключить музыку, но нам посоветовали потерпеть», — рассказала собеседница издания.

Владелец ресторана Денис Иванов заявил, что в заведении играла музыка из немецкого бара «Хофбройхаус».

«Такая же музыка играет в немецких ресторанах в Баварии», — сказал ресторатор.

«Зиг хайль, Виктория!» - популярный марш СС времен Второй мировой войны. В ФРГ он запрещен. За публичное проигрывание марша нарушителю может грозить до 3 лет тюрьмы. В российском федеральном списке экстремистских материалов этого музыкального произведения нет.