Истребители ВВС Германии подняли для перехвата пассажирского самолета

Два немецких истребителя в течении 10 минут сопровождали индийский самолет Jet Airways с 300 пассажирами, сообщает The Times Of India.

На прошлой неделе в четверг, 16 февраля, с индийским самолетом, который следовал из Мумбаи в Лондон, была потеряна связь. В этот момент он летел над территорией Германии.

Отмечается, что сотрудники службы управления воздушным движением Германии также не смогли связаться с экипажем. Поэтому было принято решение выпустить на перехват два истребителя. Но индийские лётчики вскоре установили контакт со службой управления воздушным движением по экстренной связи.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего.