Автобус на Камчатке протащил по дороге выпавшую из него женщину

Алла Иванова. Полиция на Камчатке проводит проверку по факту смерти женщины, которую рейсовый автобус за ногу протащил по дороге. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила «Интерфаксу» представитель регионального управления МВД России

Инцидент произошел в городе Петропавловск-Камчатский 14 февраля около 21:20. «На остановке по проспекту Победы 58-летний водитель рейсового автобуса Daewoo не убедился, что все пассажиры вышли, и начал отъезжать с открытой дверью. Тогда на дорогу из салона выпала 52-летняя женщина», — отметила Иванова. По ее данным, двери зажали ногу пассажирки, а автобус продолжил движение.

Пострадавшая была госпитализирована в нейрохирургическое отделение краевой больницы, где 17 февраля скончалась.

По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах, женщину автобус тащил женщину на протяжении примерно 1,5 километра. В настоящее время устанавливается, почему ни водитель, ни пассажиры, ни другие участники движения не заметили женщину.