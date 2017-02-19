В Новосибирске водитель грузовика отказался пропустить скорую помощь с пациентом

В Новосибирске водитель грузовика отказался пропустить скорую помощь, в которой находился тяжелобольной пациент. Видео инцидента в воскресенье, 19 февраля, было опубликовано в группе городской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как сообщается, водитель грузовика отказался отогнать свой автомобиль. Уговоры, по информации очевидцев, продолжались около 20 минут, пока прохожие не нашли владельцев других припаркованных рядом машин, которые в результате и дали дорогу неотложке.

В пресс-службе областного управления МВД отметили, что полиция устанавливает время и место инцидента. «В случае подтверждения факта правонарушения в области дорожного движения, виновный водитель будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим административным законодательством», — цитирует ТАСС представителя ведомства.