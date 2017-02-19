Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Опять она: виновник смертельного ДТП на Porsche дружит с Марой Багдасарян
Водитель автомобиля Porsche, насмерть сбивший пешехода в Москве, знаком со скандально известной любительницей уличных гонок с грубыми нарушениями ПДД Марой Багдасарян. Об этом свидетельствуют данные соцсетей. Так, на странице Багдасарян «Вконтакте» в «друзьях» числится 26-летний Вартан Саркисов - именно он находился за рулем иномарки во время инцидента.
Напомним, в воскресенье в 6.50 в районе дома 34 по Мосфильмовской улице водитель Porsche сбил пешехода, а затем протаранил припаркованные рядом автомобили. Как сообщает РИА Новости, пешеход скончался на месте.
По данным Life.ru, водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Сейчас с Саркисовым работают полицейские.
Издание пишет, что автомобилист также является любителем гонок по московским улицам.
В мире Видео Москва Происшествия Еще 1 тег
Оставить комментарий