В Якутии 16-летнюю девушку похитили из-за долга за косметику

Уголовное дело по статье "Похищение человека с применением насилия" возбудили в Якутии. По версии следствия, жительница поселка Светлый два дня держала 16-летнюю девушку запертой в квартире, требуя вернуть долг за косметику. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

"По данным следствия, в ночь с 13 на 14 февраля 22-летняя жительница поселка Светлый Мирнинского района республики пришла к знакомой 16-летней девушке с требованием вернуть 50 тыс. руб. долга за ранее приобретенную косметическую продукцию. Несовершеннолетняя ответила отказом из-за отсутствия данной суммы. В ответ гостья потребовала проследовать в ее квартиру до выплаты долга. При этом подозреваемая ударила девушку по лицу и высказала угрозы", - говорится в сообщении.

В результате девушку, как считают следователи, все-таки заставили проехать в квартиру злоумышленницы, которая забрала у нее мобильный телефон и заперла. В неволе несовершеннолетняя находилась два дня. Все это время подозреваемая требовала, чтобы девушка позвонила родственникам и попросила у них деньги. "В определенный момент узница отправила матери сообщение о происходящем, и женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции", - добавили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по п. п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего"). Расследование продолжается.