На юго-западе Москвы водитель Porsche насмерть сбил пешехода

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Водитель автомобиля Porsche сбил насмерть пешехода на Мосфильмовской улице в Москве, после чего столкнулся с припаркованными рядом машинами, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД

ДТП произошло в воскресенье в 6.50 в районе дома 34 по Мосфильмовской улице.

"По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной Porsche, двигался по Мосфильмовской улице в сторону Улофа Пальме и совершил наезд на пешехода, после чего, потеряв управление, столкнулся с припаркованными автомобилями. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте", — сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП выясняют все обстоятельства произошедшего.