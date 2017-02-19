В Наро-Фоминске в результате пожара никто не пострадал

Раненых и погибших в результате пожара в жилом доме в подмосковном Наро-Фоминске нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Наро-Фоминского района.

Ранее сообщалось о возгорании на площади в 400 квадратных метров крыши 14-этажного жилого дома в Наро-Фоминске по адресу: улица Маршала Жукова, 13. Из здания эвакуированы более 100 человек.

"Раненых и погибших нет. Все люди (из 32 квартир) эвакуированы. Для людей подготовлены гостиница "Нара" и ДК "Звезда" на 400 мест", — сообщили в пресс-службе.