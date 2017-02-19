В подмосковном Наро-Фоминске локализовали пожар в жилом доме

Пожар в жилом доме в подмосковном городе Наро-Фоминске локализован на площади 400 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС

Ранее сообщалось о возгорании на площади в 400 квадратных метров крыши 14-этажного жилого дома в Наро-Фоминске по адресу: улица Маршала Жукова, 13. Из здания эвакуированы более 100 человек. Также в пресс-службе Наро-Фоминского района РИА Новости сообщили, что раненых и погибших в результате пожара нет.

"В 00.32 19 февраля — локализация пожара на площади 400 квадратных метров и снятие повышенного ранга тушения пожара", — говорится в сообщении.