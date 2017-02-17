В Крыму задержан очередной диверсант

В Крыму задержали украинского диверсанта Сеита-Ибраима Зайтуллаева, планировавшего теракты на полуострове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ РФ.

Мужчину 1997 года рождения задержали за попытку пересечь границу, минуя пункт пропуска. В ведомстве отмечают, что при обыске у Зайтуллаева нашли удостоверение члена гражданского формирования «Аскер».

«В ходе опроса нарушителя выяснилось, что он больше года входил в состав крымско-татарского батальона им. Номана Челибиджихана. Зайтуллаев рассказал, что в батальоне осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». В настоящее время Зайтуллаев находится в Симферополе, где его поместили в изолятор временного содержания.

17 февраля украинские военные вступили в бой с участниками батальона «Аскер». Причиной конфликта стала попытка экстремистов ограбить водителя гражданского автомобиля на приграничной с Крымом дороге.

Батальон имени Номана Челебиджихана был создан одним из инициаторов блокады Крыма Ленуром Ислямовым. По словам представителей группировки, в составе отряда находятся порядка 560 человек. Своей целью участники незаконного вооруженного формирования называют вхождение Крыма в состав Украины.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.